Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме

Проблем со снятием денег не будет.

НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк заявил, что банки во время карантина (12 марта - 3 апреля) продолжат работать в обычном режиме. Проблем со снятием денег не будет.

Об этом говорится в комментарии НБУ по поводу начала карантина в Украине.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные и капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", - сказано в сообщении.

Регулятор заверил, что готов сделать все необходимое, чтобы обеспечить кассовое обслуживание и пополнение банкоматов.

Также Национальный банк заявил о готовности обеззараживать банкноты в своем хранилище, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса SARS-CoV-2 через наличные деньги.

При этом НБУ советует гражданам пореже посещать общественные места, в том числе отделения банков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также