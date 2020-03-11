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НБУ за два дня продал $620 млн для сглаживания курсовых колебаний

Регулятор объяснил рост доллара "нервными настроениями" из-за коронавируса.

НБУ за два дня продал $620 млн для сглаживания курсовых колебаний
Фото: Макс Требухов

Национальный банк 10-11 марта продал $620 млн для сглаживания курсовых колебаний.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Во вторник регулятор продал $270 млн, в среду - еще $350 млн.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - сообщили в НБУ.

Нацбанк заверил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, "вызванных нервными настроениями". Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд.

Напомним, что во вторник-четверг курс гривны на межбанке снизился на 75 копеек.

Официальный курс на 12 марта - 25,6240 грн/долл.

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