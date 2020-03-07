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Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка

По словам президента, украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство

Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg Quint, передает "Интерфакс-Украина".

"Им принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать", - сказал президент.

Смену украинского правительства Зеленский объяснил необходимостью реакции на эффективность его работы.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", - отметил он.

Bloomberg отмечает, что Зеленский берет на себя ответственность за некоторые ключевые начинания, в частности, принятие законов об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель и по защите национализации крупнейшего банка Украины "Приватбанка" в 2016 году, чего добивается МВФ.

В материале говорится, что Зеленский выступает за независимость Национального банка, но при этом он критикует его из-за того, что НБУ поддерживает самые высокие в регионе затраты по займам.

"Я не планирую менять любого человека в стране, который работает честно и эффективно. Но мы договорились с центральным банком о некоторых вещах, которые они могут сделать. Если они дают нам это, это означает, что они эффективны. Я все еще жду", - сказал президент.

Напомним, 4 марта Рада уволила Алексея Гончарука и его правительство и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а до назначения главой Кабмина был вице-премьером и министром развития громад и территорий.

Подробнее о новом правительстве читайте в материале LB.ua "Перезагрузка Кабмина: «новые мозги и сердца» вместо «новых лиц»".

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