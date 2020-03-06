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Суд не обязывал ГБР закрывать уголовное дело против Порошенко, - Бюро

В ГБР заявляют, что адвокаты Порошенко "проманипулировали информацией".

Суд не обязывал ГБР закрывать уголовное дело против Порошенко, - Бюро
Фото: РБК

Шевченковский районный суд Киева не обязывал Государственное бюро расследований закрывать уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой ГБР заявлении.

"Защитники пятого Президента Украины продемонстрировали обществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела касаемо их клиента. Однако адвокаты проманипулировали информацией", - говорится в заявлении.

В ГБР отмечают, что Шевченковский районный суд обязал следователя ГБР не закрыть производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Порошенко.

"Суд не устанавливал факта незаконности расследования или наличия оснований для прекращения производства, а отменил постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката", - подчеркивают в Бюро.

ГБР заявляет, что на ход расследования производства указанное постановление не влияет.

Ранее сегодня адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что Шевченковский суд принял решение о закрытии дела против Порошенко и открытии соответствующего производства за ложное сообщение о преступлении.

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