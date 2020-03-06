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Порошенко: увольнение Рябошапки - возвращение во времена Януковича

Экс-президент считает это наступлением на независимость прокуратуры.

Порошенко: увольнение Рябошапки - возвращение во времена Януковича
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора является уничтожением независимости правоохранительной системы в Украине. Об этом он заявил во время митинга против политических репрессий под ГБР.

«Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши «Газеты избирательной», и заканчивая США «Нью-Йорк Таймс» пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования», - отметил Порошенко.

«Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича», - убежден Порошенко.

Он предостерег власть от давления на независимые СМИ, в частности на Прямой канал. «Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова. Они получили санкцию на проведение обысков на Прямом канале, потому что им не нравится, что говорит Прямой канал. Друзья, смотрите Прямой канал, если они его боятся - значит, там говорят правду», - призвал Порошенко.

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