​Зеленский: с министрами разобрались - возьмемся за набсоветы

Президент Владимир Зеленский заявил о планах "разобраться" с наблюдательными советами в государственных компаниях.

Об этом он сказал во время посещения Полтавской областной клинической больницы. Один из сотрудников больницы пожаловался на то, что он работает на полставки и, сравнивая свою зарплату с доходами чиновниками, ему "хочется выехать из страны".

Зеленский ответил, что очень ценит врачей, сравнил их с военными на Донбассе и пообещал, что правительство будет работать над повышением их зарплат.

"Найдем выход и по судьям, и по чиновникам тоже. Уже ведь с министрами разобрались - сейчас немного будем разбираться с наблюдательными советами, с другими чиновниками. Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем", - сказал президент.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада прошлого созыва по согласованию с Международным валютным фондом приняла закон о создании наблюдательных советов в государственных компаниях.

Наблюдательные советы госпредприятий будут состоять из представителей государства и независимых членов, причем последние должны составлять большинство, независимо от организационно-правовой формы компании.