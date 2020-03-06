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Минувшая зима в Европе стала самой теплой за историю наблюдений

Предыдущий температурный рекорд принадлежал зиме 2015-2016.

Минувшая зима в Европе стала самой теплой за историю наблюдений
Фото: EPA/UPG

Минувшая зима стала самой теплой за всю историю климатических наблюдений в Европе.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Службу изменений климата Коперника (C3S).

"В период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов", - говорится в сообщении.

Зима 2019-2020 также оказалась на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, которой принадлежал предыдущий температурный рекорд.

В С3Ѕ заявили, что Северная и Восточная Европа частично попали под тренд потепления. В то же время это не может быть признаком глобального потепления.

"Хотя это (рекордно теплая зима) и было действительно чрезвычайным событием само по себе, вероятно, события такого рода становятся более чрезвычайными из-за тренда глобального потепления", - рассказал директор C3S Карло Буентемпо.

Ранее сообщалось, что в Киеве температура в январе была выше климатической нормы на 6 градусов.

Метеорологическая зима в столице так и не наступила.

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