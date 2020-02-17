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Зима в Киеве продолжает бить температурные рекорды

15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за историю наблюдений для этой даты.

Зима в Киеве продолжает бить температурные рекорды
Фото: Укринформ

За половину февраля в Киеве температура побила 2 рекорда, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений для этой даты. Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3° С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве тоже оказалась рекордно теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее, чем в 1974 году.

Напомним, 22 января сообщалось, что в столице так и не наступила метеорологическая зима.

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