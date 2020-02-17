Фото: Lb.ua

Возле аэропорта "Борисполь" 17 февраля, на 40-й день после крушения самолета рейса PS 752 авиакомпании МАУ под Тегераном, заложили памятный камень для сквера в честь жертв этой катастрофы, передает корреспондент LB.ua.

Для участия в мероприятии пришли родственники и близкие погибших украинцев, а также представители дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана, то есть тех стран, которые также потеряли своих граждан в результате трагедии.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

На странице авиакомпании МАУ в Facebook уточнили, что памятный камень для сквера заложили на площадке между терминалом D и VIP терминалом.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, самолет Boeing-737, принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство – граждане Ирана. Рейс PS 752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Спустя три дня после катастрофы Иран признал, что по ошибке сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Черные ящики до сих пор не расшифрованы и не переданы Украине.