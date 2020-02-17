В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​На Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане

Загорелась вытяжка, пострадавших нет.

Вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато".

Как сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС, информация о пожаре на улице Крещатик, 24 поступила в 22:31, а уже в 22:56 его потушили. На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: Бернт ван Донген / kiev.informator.ua

Возгорание произошло на кухне, в результате пожара было повреждено кухонное оборудование, частично закоптились стены и потолок.

Пострадавших нет.

Напомним, в середине декабря прошлого года в центре Киева горела пиццерия Mimosa, а в конце января - ресторан турецкой кухни Tike на Подоле.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также