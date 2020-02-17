Вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато".

Как сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС, информация о пожаре на улице Крещатик, 24 поступила в 22:31, а уже в 22:56 его потушили. На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: Бернт ван Донген / kiev.informator.ua

Возгорание произошло на кухне, в результате пожара было повреждено кухонное оборудование, частично закоптились стены и потолок.

Пострадавших нет.

Напомним, в середине декабря прошлого года в центре Киева горела пиццерия Mimosa, а в конце января - ресторан турецкой кухни Tike на Подоле.