В центре Дубно Ровенской области загорелся автомобиль, после того как самостоятельно завелся и тронулся с места.

Пресс-центр областного управления ГосЧС сообщает, что сообщение о том, что в городе Дубно по улице Тараса Бульбы вблизи "Луцкого ворот" горит автомобиль марки ВАЗ 2105, поступило от полиции в 12:11 15 февраля.

Фото: facebook.com/pg/dsns.rivne

К месту вызова было направлено дежурное отделение пожарно-спасательной части города.

В 12:20 пожар был локализован, в 12:28 - ликвидирован. Автомобиль удалось частично спасти.

Фото: facebook.com/pg/dsns.rivne

"Огнем уничтожены аккумулятор и лобовое стекло, повреждены правое боковое стекло, коробка реле, электропроводка и патрубки. Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, после того как владелец закрыл машину и ушел по собственным делам, автомобиль вдруг завелся и тронулся с места. Когда он проехал около 15 метров, из под капота автомобиля начал идти дым, затем вспыхнул огонь.

Находящиеся рядом патрульные сразу приступили к тушению огнетушителем, а спасатели, прибывшие на место потушили пламя полностью.