Боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе в пятницу, один военный ранен

В пятницу, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики стреляли неподалеку Красногоровки, дважды рядом с Лебединским, в районе Тарамчука и Водяного.

Также обстрелы зафиксировали рядом с Новолуганским, три раза неподалеку Крымского, в районе населенных пунктов Травневое, Хутор Вольный и Зайцево.

В субботу, 15 февраля, боевики обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

Напомним, 13 февраля на Донбассе произошло шесть обстрелов.