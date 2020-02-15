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Боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе в пятницу, один военный ранен

Противник использовал минометы калибра 120 и 82 мм.

Боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе в пятницу, один военный ранен
Фото: Макс Левин

В пятницу, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики стреляли неподалеку Красногоровки, дважды рядом с Лебединским, в районе Тарамчука и Водяного.

Также обстрелы зафиксировали рядом с Новолуганским, три раза неподалеку Крымского, в районе населенных пунктов Травневое, Хутор Вольный и Зайцево.

В субботу, 15 февраля, боевики обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другую стрелковое оружие.

Напомним, 13 февраля на Донбассе произошло шесть обстрелов.

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