В Пентагоне заявили, что США продолжат помогать Украине с обороной

В Минобороны США призвали европейские страны увеличить вклад в миссию помощи Украине в сфере безопасности.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Штаты будут и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

"Он подтвердил приверженность США усилиям по содействию безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины с целью более эффективной защиты от российской агрессии и подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники вносили больший вклад в миссию помощи Украине в сфере безопасности", – говорится также в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Эспера с министром обороны Украины Андреем Загороднюком обсуждалось укрепление партнерских отношений между странами.

"Эспер также похвалил министра Загороднюка за его лидерство в преобразовании оборонного сектора Украины, отметив значительный прогресс в таких областях, как закупки, командование, контроль и управление людскими ресурсами, и призвал к дальнейшему прогрессу в проведении реформ в поддержку более безопасной и демократической Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что визит Загороднюка в Штаты состоялся 13 февраля. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Пентагона Марком Эспером, и министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном.