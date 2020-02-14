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​Встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции не будет

На полях конференции пройдет министерское заседание международной группы по сбитому в Иране самолете МАУ.

​Встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на Мюнхенской конференции не будет
Фото: EPA/UPG

На полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 14-16 февраля встреча "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне министров иностранных дел проводиться не будет.

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос "Українських Новин".

"14-16 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко будет пребывать с визитом в Германии в составе официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Проведения встречи глав внешнеполитических ведомств в Нормандском формате во время пребывания министра в ФРГ не предусмотрено", - сказано в нем.

При этом министерство не ответило, почему  такая встреча, или из-за чьего отказа, не состоится.

В то же время МИД сообщил, что на полях Мюнхенской конференции пройдет министерское заседание международной группы по координации помощи родственникам жертв сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", в состав которой входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан.

Также еще согласовывается перечень двусторонних встреч Пристайко в Мюнхене.

Напомним, Зеленский 14 и 15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где поучаствует в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и проведет ряд двухсторонних встреч.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

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