Дело Кернеса будет заново рассматривать Киевский райсуд Полтавы

Мэра Харькова и его охранников обвиняют в избиении участников мирных протестов.

Дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников будет заново рассматривать Киевский районный суд города Полтавы.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что 13 февраля 2020 года, после апелляционного пересмотра, из Полтавского апелляционного суда поступило уголовное производство № 638/4399/15-к по обвинению мэра города Харькова Кернеса Геннадия Адольфовича и его охранников - Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича.

Как известно, Кернеса и его охранников обвиняют в избиении участников мирных протестов.

"Уголовное производство... распределено на судью Шияна Владимира Николаевича и будет назначено к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В августе 2018 Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против Кернеса.

31 января 2020 года сообщалось, что дело будут рассматривать в суде заново.