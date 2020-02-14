Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
ГлавнаяПолитика

Дело Кернеса будет заново рассматривать Киевский райсуд Полтавы

Мэра Харькова и его охранников обвиняют в избиении участников мирных протестов.

Дело Кернеса будет заново рассматривать Киевский райсуд Полтавы
Геннадий Кернес
Фото: Макс Левин

Дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников будет заново рассматривать Киевский районный суд города Полтавы.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что 13 февраля 2020 года, после апелляционного пересмотра, из Полтавского апелляционного суда поступило уголовное производство № 638/4399/15-к по обвинению мэра города Харькова Кернеса Геннадия Адольфовича и его охранников - Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича.

Как известно, Кернеса и его охранников обвиняют в избиении участников мирных протестов.

"Уголовное производство... распределено на судью Шияна Владимира Николаевича и будет назначено к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В августе 2018 Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против Кернеса.

31 января 2020 года сообщалось, что дело будут рассматривать в суде заново.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также