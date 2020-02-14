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Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП

"УПЦ МП - это электоральная основа ОПЗЖ, среди сторонников которой - 27% ее верующих".

Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Фото: Макс Левин

Бывший глава департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш считает "полностью проигрышными" расчеты тех, кто строит религиозные стратегии правящей партии "Слуга народа" "на нереалистичных доминантах полной зависимости от позиции УПЦ МП".

Об этом он заявил, комментируя результаты исследования Центра Разумкова про конфессиональную и церковную принадлежность граждан Украины.

Результаты исследования относительно конфессиональной идентификации электоральной базы основных политических партий, религиовед назвал "невероятно интересными".

"Вполне закономерно, что среди тех, кто готов голосовать за «Европейскую солидарность», доминируют верующие ПЦУ - 52,1%. Но вряд ли кто до сих пор мог аргументированно подтвердить тот факт, что верующих ПЦУ не менее трети среди тех, кто является электоральной базой "Слуги народа": 32.9%! Немного больше процент тех, кто поддерживает "слуг народа", есть только среди "православных, которые не относят себя к какой-либо церкви", - 35%. А вот сторонников УПЦ МП среди тех, кто готов голосовать за "Слугу народа" - только 12.8%!", - написал Юраш в фейсбуке.

Он считает, что таким образом "полностью развеян миф, что УПЦ МП - это электоральная база правящей партии".

"Нет: УПЦ МП - это электоральная основа ОПЗЖ, среди сторонников которой - 27% ее верующих", - добавил он.

Согласно результатам исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января, 34% граждан Украины относят себя к Православной церкви Украины, верующих УПЦ Московского патриархата ровно в 2,5 раза меньше - 13.8%. Ни к одной из церквей не относят себя 27,6%, которые считают себя православными.

Напомним, глава Минкультуры Владимир Бородянский отказал Андрею Юрашу в назначении главой Госэтнополитики. Сильнейшему кандидату предпочли доцента Киево-Могилянской академии Елену Богдан, которая по результатам второго конкурса стала только третьей.

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