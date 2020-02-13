Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программ для крупных инвесторов.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент заверил, что он лично и его команда "готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину".

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным", - отметил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

Также Зеленский предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать", - сообщил он.

"В целом инвесторы выражали поддержку шагам, которые осуществляются в последнее время, и отмечали мужество во внедрении ключевых, важных реформ", - отметили на Банковой.

Напомним, что во время своего выступления Зеленский в Давосе заявил, что у Украины есть все для экономического прыжка, кроме инвестиций.