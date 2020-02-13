Зеленский предлагает создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам".

Владимир Зеленский обсудил с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой актуальные проблемы украинцев на оккупированном полуострове.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский попросил руководителей представительства проинформировать, какую помощь он как президент может предоставить им в текущей работе. Он также отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся.

"Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму. Чтобы они давали нам информацию и чтобы мы могли через вас ее получать", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых - более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции.

"С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - отметил Зеленский и призвал Кориневича продвигать этот проект.

Президент также акцентировал внимание на важности реализации программы, упрощающей обучение детей с оккупированных территорий в украинских вузах. "Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз", - отметил Зеленский.

Кориневич также сообщил, что 12 февраля на КПВВ "Чонгар" состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека с участием жителей полуострова. Во время этой встречи крымчане рассказали о нарушении их прав, а также о важности беспрепятственного доступа к качественным медицинским, образовательным, административных и другим услугам.

Кориневич поблагодарил президента за внимание и подчеркнул важность дальнейшей совместной работы.

Он также попросил Зеленского поспособствовать ускорению доработки законопроекта по защите политзаключенных.

Напомним, с 9 февраля вступили в силу упрощенные правила для детей от 14 до 16 лет относительно пересечения границы Херсонской области с оккупированным Крымом. Согласно правилам, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или украинского загранпаспорта и при наличии информации про обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.