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Первый офис по евроинтеграции в регионах запустят в Херсоне, - Кулеба

Его планируют открыть в мае этого года.

Первый офис по евроинтеграции в регионах запустят в Херсоне, - Кулеба
Фото: Lb.ua

Во всех областях Украины будут созданы офисы евроинтеграции. Первый такой пилотный офис появится в Херсоне в мае этого года. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей поездки в Харьков, передает "Укринформ".

"Мы в этом году создадим один офис и промониторим как он будет работать. Это офис в Херсоне, там планируют открыть его уже в мае. Соответственно, до конца года будем отшлифовывать его работу и закладывать законодательные и финансовые изменения на последующие годы. И думаю, что в следующем году вернемся в Харьков для того, чтобы открывать вместе офис европейской интеграции", - сказал Кулеба.

По его словам, офисы создадут для привлечения инвестиций и внедрения европейских ценностей на уровне регионов, проведения тренингов для руководителей ОТГ по вопросу развития программ с Европейским Союзом.

«Конечным итогом этого является обеспечение синхронизированного курса Украины на европейскую интеграцию, чтобы этим занимались не только в столице, но и на уровне регионов. Чтобы каждый гражданин ощущал конкретные преимущества и пользу от европейской интеграции, которая позволяет повышать качество жизни людей и создавать правильные, хорошие условия для бизнеса», - рассказал дипломат.

Харьков станет вторым городом, где откроется офис евроинтеграции. Кулеба отметил, что регион имеет положительную динамику по экспорту в Европейский Союз.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейи. Стороны обсудили сотрудничество Украины и ЕС, а также согласовали приоритеты взаимодействия на этот год.

Зеленский отметил, что Украина ждет инвестиционной поддержки ЕС и стран-членов. Также еврокомиссар и президент обсудили реформы в Украине, в том числе и в контексте имплементации Соглашения об ассоциации.

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