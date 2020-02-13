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Россия инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей

Оно может пройти 18 февраля. 

Россия инициирует заседание Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей
Заседание совбеза Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, 20 сентября 2017.
Фото: EPA/UPG

Россия инициирует проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мероприятий по реализации Минских договоренностей, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 Россия предложила проведение брифинга Совета безопасности", – заявил он.

По словам Полянского, заседание может пройти 18 февраля. Он добавил, что РФ запросила проведение открытого заседания при участии представителя Секретариата ООН, который должен предоставить информацию о прогрессе реализации Комплекса мероприятий.

Напомним, в июля 2019 Россия инициировала заседание Совбеза ООН из-за украинского языкового закона. Она уже пыталась его инициировать в мае, но Совбез отказался заседать по этому вопросу. 

В начале заседания представители нескольких стран высказались против рассмотрения этого вопроса, в частности, в день инаугурации нового президента Украины, заявляя о намерении России оказать таким образом давление на Киев. 

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