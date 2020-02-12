Бывший российский чиновник застрелился в зале суда после приговора

Его приговорили к трем годам тюрьмы за вымогательство 10 млн рублей.

Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) Виктор Свиридов застрелился в зале суда.

Об этом сообщают российские СМИ.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Во время рассмотрения дела он находился под подпиской о невыезде. Когда судья зачитала решение о взятии его под стражу на три года, Свиридов достал оружие и выстрелил.

По словам адвоката, Свиридов мог пронесети в зал заседаний наградной пистолет.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова позже сообщила, что Свиридов скончался. На месте работают правоохранители.

Издание Mash пишет, что у погибшего была четвертая стадия рака.

"У него была тяжелая онкология, защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших. Но суд остался при своем - три года лишения свободы. Сегодня сразу после вынесения приговора он выхватил наградной пистолет из-за пазухи и выстрелил в себя", - говорится в материале.

Напомним, в сентябре прошлого года в Таллине нашли мёртвым экс-главу эстонского отделения Danske Bank, который проходил свидетелем по делу об отмывании миллиардов долларов.