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С лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями

Большинство пассажиров на лайнере пожилого возраста.

С лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых и людей с хроническими заболеваниями
Фото: EPA/UPG

С круизного лайнера Diamond Princess, который закрыт на карантин у берегов Японии из-за коронавируса, эвакуирует пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Эвакуация может начаться уже сегодня, сообщает Japan Times.

Пассажиры и члены экипажа лайнера должны оставаться в изоляции до 19 февраля. Известно, что около 80% из 2666 пассажиров лайнера — в возрасте от 60 лет и старше, в том числе 215 пассажиров — в возрасте от 80 до 90 лет, а также одиннадцать, которым за 90.

Решение об эвакуации появилось, поскольку пассажиры, очевидно, испытывали стресс во время длительной изоляции на лайнере.

Напомним, 10 февраля стало известно, что на лайнере среди инфицированных коронавирусом нового типа 2019-nCoV есть двое украинцев, они госпитализированы. Всего на судне находятся 25 украинцев, все они являются членами экипажа. 

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