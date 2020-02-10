NASA отменило пуск космического "грузовика" Cygnus за две минуты до старта

Корабль Cygnus должен был доставить на МКС более 3,6 тонн груза.

NASA отменило пуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus на Международную космическую станцию за пару минут от старта. Об этом сообщили на сайте NASA.

Изначально запуск был перенесен на пять минут, а затем отменен за две минуты до старта. Причиной стали нештатные данные наземного вспомогательного оборудования.

Корабль Cygnus должен был доставить на МКС более 3,6 тонн груза.

Отмечается, что NASA и компания Northrop Grumman предоставят дополнительную информацию о запуске на домашней странице NASA, когда она станет доступной.

Напомним, 2 ноября 2019 года ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus осуществила старт к Международной космической станции. Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В 2014 году был неудачный запуск, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.