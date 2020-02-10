Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
ГлавнаяМир

NASA отменило пуск космического "грузовика" Cygnus за две минуты до старта

Корабль Cygnus должен был доставить на МКС более 3,6 тонн груза.

NASA отменило пуск космического "грузовика" Cygnus за две минуты до старта
Ракета Northrop Grumman Antares с космическим кораблем Cygnus
Фото: NASA

NASA отменило пуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus на Международную космическую станцию за пару минут от старта. Об этом сообщили на сайте NASA.

Изначально запуск был перенесен на пять минут, а затем отменен за две минуты до старта. Причиной стали нештатные данные наземного вспомогательного оборудования.

Корабль Cygnus должен был доставить на МКС более 3,6 тонн груза.

Отмечается, что NASA и компания Northrop Grumman предоставят дополнительную информацию о запуске на домашней странице NASA, когда она станет доступной.

Напомним, 2 ноября 2019 года ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus осуществила старт к Международной космической станции. Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В 2014 году был неудачный запуск, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также