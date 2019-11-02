Фото: nasa.gov Американский космический корабль Cygnus отправился к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск был осуществлен в 9:59 по восточному времени США (15:59 по Киеве) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. В 2014 году был неудачный запуск, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Напомним, ракета-носитель Antares является американо-украинской разработкой. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное", а изготовил ЮМЗ в кооперации с рядом украинских предприятий.