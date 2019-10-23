NASA сообщило о сокращении озоновой дыры до минимальных размеров

NASA сообщило о сокращении озоновой дыры над Южным полюсом до минимального уровня с тех пор, как ее впервые обнаружили в 1980-х годах.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сейчас ее размер - 9,3 млн квадратных километров, в то время как обычно в конце сентября – начале октября она разрастается до 20,7 миллиона квадратных километров.

"Это очень хорошие новости. Это значит, что полушарие покрывается более значительным объемом озона, и уровень ультрафиолетового излучения на поверхности уменьшается", - сказал представитель NASA Пол Ньюман. Озон в стратосфере поглощает часть вредного ультрафиолетового излучения Солнца, которое может вызывать рак кожи, катаракту, подавлять иммунную систему и наносить вред растениям.

Самой вероятной причиной сокращения озоновой дыры ученые считают не последние усилия человечества по снижению выбросов, а изменения погоды.

"Нужно понимать, что ситуация, которую мы наблюдаем в этом году, обусловлена потеплением стратосферы. Это не значит, что уровень озона в атмосфере внезапно стал стремительно восстанавливаться", - сказал ученый. Чтобы хлор в атмосфере превратился в вещество, поглощающее озон, нужны холодные температуры в стратосфере и облака. При потеплении облака рассеиваются. В этом году температуры под атмосферой были на 29 градусов выше средних.

Искусственные соединения хлора, которые могут сохраняться в атмосфере 100 лет, повреждают озоновый слой, создавая дыры. Этот эффект наиболее заметен над Антарктикой, "из-за особых атмосферных и химических условий, которые существуют только там и больше нигде", сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Международный Монреальский протокол, разработанный в 1987 году для снижения ущерба, запретил производство многих соединений хлора, используемых в холодильниках и аэрозолях, например, лаке для волос. После этого размер озоновой дыры стал медленно сокращаться, но она все же остается достаточно большой, чтобы приводить к значительной потере озона.

По оценкам ученых, уровень озона над Антарктикой восстановится до уровня 1980 года примерно к 2070 году.