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Глава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте Трампа

Уильям Тейлор считается ключевым свидетелем давления на Украину.

Глава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
Фото: US-Ukraine Business Council

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во вторник будет давать показания трем комитета Палаты представителей США в рамках расследования по делу об импичменте Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN.

Американский дипломат был одним из фигурантов переписки с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером. Тейлор указывал своим собеседникам, что считает "безумством отказывать в помощи в безопасности ради услуги в политической борьбе".

Тейлор считается главным свидетелем в деле об импичменте.

Раньше конгрессмены заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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