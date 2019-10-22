Интронизация императора Японии. Чего ждать Украине

Новому президенту Украины выпала уникальная честь побывать на церемонии интронизации – восхождения на престол очередного императора Японии. В стране, таким образом, окончательно вступает во владения эпоха Рэйва. У Владимира Зеленского появился реальный шанс открыть Украину для японцев. Впрочем, учитывая предыдущий украинский опыт, вряд ли официальный Киев захочет сближаться с Токио: ведь для украинцев Япония, страна с четвёртой экономикой в мире, – всё ещё периферия.

Фото: EPA/UPG Японский император Нарухито и императрица Масако впервые приветствуют собравшихся в Императорском дворце в Токио, 4 мая 2019.

Свидетели эпохи Рэйва

Весь мир стал свидетелем поистине уникального явления - первой смены власти императора в 21 веке и перехода власти при живом бывшем императоре. Японские императоры традиционно восходили на престол после смерти предшественника. Однако сейчас уже бывший император Акихито передал власть сыну Нарухито, будучи в добром здравии. Первый случай за последние 200 лет, когда император просто решил уйти на пенсию и насладиться отдыхом.

В истории Японии последних 150 лет власть императора имеет особое значение. Именно с реставрации формальной власти императора Муцухито в 1868 году началась эпоха Мэйдзи – открытости Японии миру, общего подъема страны и начало "первого японского чуда". До этого реальная власть в стране принадлежала сёгунам – военным правителям клана Токугава, которые изолировали Японию на несколько столетий от остального мира.

Даже после Второй мировой войны, когда Япония после полного военного разгрома согласилась на полную американскую военную оккупацию, отдельной просьбой японцев было сохранение в стране власти императора Хирохито, который изначально входил в список главных военных преступников. Однако с именем императора Хирохито (эпоха Сёва) связано послевоенное возрождение Японии и начало "второго японского чуда".

Фото: EPA/UPG Бывший император Японии Акихито (третий слева) с императрицей Мичико (четвертая слева), наследный принцем Нарухито (второй слева), наследной принцессой Масако, принцем Акисино, принцессой Мако и принцессой Како празднуют 83-й день рождения императора в Императорском дворце в Токио, 23 декабря 2016

Сейчас мы можем стать свидетелями третьего по счёту японского феномена, ведь экономика Страны Восходящего солнца ныне является одной из наиболее развитых и имеет колоссальный потенциал к дальнейшему росту.

Япония и Украина

Очень хотелось бы надеяться, что визит нового президента Зеленского к новому японскому императору станет началом новой эры и нового формата отношений между двумя странами. Ибо холодный анализ текущего состояния дел меньше всего подходит под протокольный дипломатический позитив.

Когда говорят, как Япония помогает Украине, первым делом вспоминают Киотский протокол и бесплатную помощь в сотни миллионов и миллиардов долларов, которую каждый может увидеть на улице, начиная с полицейских "Тойот" и "Мицубиси", и заканчивая большими инфраструктурными проектами. Но эта помощь имела и до сих пор имеет зияющую своей невыгодностью для Украины изнанку.

Первое. Политика.

Несмотря на огромную экономическую и технологическую мощь Японии, в политическом отношении Страна Восходящего солнца является очевидной дипломатической периферией для украинского руководства. В Украине сложилась очень своеобразная традиция для каждого украинского президента посещать Японию не более одного раза. За всю каденцию.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Синдзо Абэ

Во время этих визитов принято говорить об огромном потенциале для развития отношений, и сетовать на его полную нереализованность. И так 25 лет подряд. При каждом президенте. И после этого опять ничего не делать, и не убирать лежачие камни на пути потока инвестиций и технологий.

В этом не оригинален и президент Зеленский: "Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны Японии за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации. Надеемся, работы начнутся уже в начале следующего года".

Второе. Экономика.

В Украине принято при каждом случае всегда благодарить Японию за невиданные щедроты и выплаты по Киотскому протоколу. Однако реальные экономические отношения между Украиной и Японией являются рафинированным примером колониального неравенства.

Что являл собою Киотский протокол, который плавно перерос в Парижское климатическое соглашение? Это добровольный отказ Украины от национальной промышленности в пользу иностранной. В данном случае японской. Сократив свою промышленность, Украина продавала свою квоту на выброс углекислого газа Японии. В итоге Украина, поставляла в Японию исключительно сырье, имея хроническое отрицательное сальдо в полмиллиарда долларов на 2017 год. Продав в Японию товаров всего на 218 млн. долл., импортировала на 723 млн. долл. высокотехнологичных продуктов.

Таким образом, японская помощь Украине по большей части была обеспечена за украинский же счет. Разница с колониальным укладом только в том, что такая ситуация исторически обычно складывалась в результате применения грубой военной силы, а не добровольного выбора. А японский бизнес и государство действует исключительно в рамках обратной ситуации, что была создана Украиной.

Фото: EPA/UPG

Япония и Россия

Россию следует вспомнить для сравнения и демонстрации парадоксального расхождения между декларативной политикой и реальной экономикой, которая, в свою очередь, генерирует реальную политику. Формально отношения между Японией и Россией еще с советских времен отягощены курильским вопросом. Москва в любой ситуации отказывается от рассмотрения возвращения четырех островов Курильской гряды Японии. Даже в самые тяжелые времена Горбачева и Ельцина, когда Япония сулила огромные финансовые вливания в развитие России, которая тогда лежала под капельницей иностранных кредитов.

Во времена Путина у России стало еще меньше поводов напрягаться. Во-первых, вместо некогда одинокого экономического гиганта на Дальнем Востоке – Японии, появилась альтернатива в виде Китая и в меньшей степени – Южной Кореи, которые не менее охотно инвестируют в Россию. Например, в прошлом году товарооборот между Россией и Японией составил 19 млрд долл., а с Китаем – почти 99 млрд.

Во-вторых, российский электорат готов соглашаться только на территориальные приобретения (в виде Крым-наш), но никак не уступки, даже при солидной компенсации. Так что в ближайшей перспективе Япония Курилы не увидит. Тем более, после открытия и начала разработки на острове Итуруп месторождения редкоземельного металла рения, который очень важен для современной микроэлектроники.

В то время, как в прошедшие пять лет украинцам с большой помпой доверили собирать жгуты кабелей для автомобильной автопроводки на заводах "Fujikura", в Петербурге давно работает сборочный завод "Toyota" производительностью 35-40 тысяч автомобилей в год, а флагман российского автопрома завода ВАЗ продан франко-японскому конгломерату "Renault-Nissan".

Фото: пресс-служба президента Производство кабельной продукции в Чорткиве

Приведенные цифры и сравнения служат для того, чтобы усомниться, кто на самом деле имеет проблемы в отношениях с Японией, и понять, чего стоят дежурные заклинания политиков.

В Японии начинается новая историческая эпоха, которая традиционно связывается именно с императором. В украинском случае полностью очевидно, что ключи от изменений находятся явно не в Токио, или исторической императорской столице Киото, а в Киеве. Но есть большие сомнения, что этот ключ вставят в замок зажигания, и что президент Зеленский посетит Японию более одного раза и откроет Украину так же, как это произошло в Японии в эпоху Мейдзи и Сёва.