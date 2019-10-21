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Когда «сдуется» поддержка Зеленского?

Процесс падения поддержки Зеленского и его курса начался, и он является необратимым. Вопрос лишь в скорости «усыхания» поддержки президента и пришедшей с ним очередной «молодой команды».

Фото: EPA/UPG

Когда при обсуждении октябрьских соцопросов с данными этого «усыхания» говорят о том, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского, как и любого другого новоизбранного президента Украины должен был снизится – это лишь часть правды. Действительно, есть правило «усушки-утруски» завышенных ожиданий избирателей на любых выборах. НО! в случае с Зеленским есть несколько отличительных, уникальных особенностей, которые и определяют специфику этого процесса.

И особенность номер один - показатель его поддержки был сформирован технологично, но сформирован именно для победы на выборах. Над удержанием и закреплением этой поддержки обществом в средне- и дальнесрочной перспективе уже после выборов новая власть уже не работала.

Зато на выборах президента всё было сделано и сработало чётко. Здесь команда Зеленского воспользовалась ноу-хау своего предшественника Порошенко с его обещанием абстрактной, но априори справедливой-прекрасной-замечательной «жизни по-новому». Причём Зеленский превзошёл своего предшественника Порошенко в этом грандиозном предвыборном обмане общества - обещании всем сделать всё. По сути являя собой большой пустой шар. И этот шар каждый избиратель свободно наполнял своими собственными визиями правильно устроенной Украины и вообще справедливой картины реальности.

Безусловно, в реализации этого приёма и Порошенко, и Зеленскому решающим образом помогли внешние обстоятельства. У Порошенко это была Революция Достоинства с мощнейшим запросом общества на кардинальное обновление. Зеленский, наоборот, выиграл не на восходящем тренде ожиданий, а на нисходящем тренде разочарованности. Ему на помощь пришла тотальная разочарованность общества в старых политических элитах и такое же тотальное недоверие к способности этих элит реализовать на практике своё обещание устроить украинцам жизнь по-новому.

В офисе Зеленского постарались положительный эффект этой предвыборной поддержки их кандидата мультиплицировать - после президентских выборов сразу последовали парламентские. Это позволило продлить ещё на несколько месяцев использование эффекта пустого шара. Но после выборов новой Верховной Рады 21 июля пришлось переходить к конкретным действиям. А для феномена пустого шара, наполненного ожиданиями всей бесформенной массы сторонников этот процесс проявления в реальности «смерти подобен».

Что и произошло. В результате сегодня ситуация гораздо более серьёзная, нежели очевидное ещё в апреле и неизбежное проседание феноменального уровня 73%-ой поддержки феномена Зеленского. Ведь не просто произошла «усушка-утруска» неоправданно завышенных ожиданий, а разрушился общественный консенсус позитивных ожиданий от новой реальности и новой власти. Ушёл в прошлое несколько месяцев поражавший социологов уровень уверенности общества в том, что ситуация в стране развивается правильно.

На уровне политологического анализа завершение этого «медового месяца» общества с новой властью и конец Зе!революции я зафиксировал ещё полтора месяца назад. Социологи это подтвердили в этом месяце: по данным октябрьского всеукраинского опроса центра имени Разумкова уже нет большинства, уверенного в правильном развитии страны при Зеленском. Как выяснилось, сейчас только 45% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При том, что в сентябре 2019 так считали 57%. Падение за месяц составило 12%, то есть за один месяц каждый пятый сторонник курса новой власти разочаровался в её действиях. Перейдя в лагерь тех, кто уверен: события в стране развиваются в неправильном направлении (сейчас 29%, а в сентябре - 17%).

Чтобы чётче уяснить логику действий команды Зеленского в этой ситуации нужно исходить из ключевой особенности силы их влияния на общества. Эта особенность одновременно с силой является и слабым местом, огромной точкой уязвимости этой власти: Зеленский и пришедшие с ним во власть люди клинически зависимы от уровня поддержки общества. И потому будут делать всё, что могут, с одной целью - удержать высокий процент поддержки.

Эта власть ведёт себя с обществом как опытный манипулятор. Или как врач, подсадивший пациента на наркотик – дозы нужны постоянно, а их размер для получения «кайфа» должен раз от разу увеличиваться.

Отсюда – и посыпавшиеся как из «рога изобилия» на прошлой неделе ежедневные новости PR-кампании «Борьба со столпами старого коррупционного режима» - арест Олега Гладковского, представление на снятие неприкосновенности с Ярослава Дубневича, задержание на 40 минут в аэропорту «Борисполь» Игоря Кононенко. И заведомо невыполнимые, но громко прозвучавшие требования к Москве распустить «днр»-«лнр».

Хотя в этих усилиях офиса Зеленского по спасению дутого и искусственного рейтинга новой власти есть и безусловный позитив для страны – в условиях войны РФ против Украины и продолжающейся системной подрывной деятельности России в нашей стране одномоментный взрыв мега-пустого и мега-огромного «шара Зеленского» привёл бы к самым непредсказуемым и опасным последствиям. Учитывая и то обстоятельство, что старая система власти и её ключевые представители в общественном сознании дискредитированы капитально, возможно даже невозвратимо. Поэтому оптимально, чтобы воздух из этого «шара» выводил постепенно.

В любом случае, процесс начался, и он является не обратимым. Вопрос лишь в скорости «усыхания» поддержки Зеленского и пришедшей с ним очередной «молодой команды». Есть способы повлиять на скорость этого процесса. Офис Зеленского пытается это делать. Другое дело, что это можно и нужно делать более технологично и грамотно.

Чтобы понять, как долго и какими темпами будет происходить это «усыхание», нужно в ближайшей перспективе получить ответ на важнейший вопрос: насколько Зеленский и пришедшие с ним во власть люди способны уяснить себе природу происходящего и насколько адекватными и эффективными антикризисными менеджерами они окажутся. После того, как кривая поддержки новой власти неудержимо пошла вниз для них возникли новые вызовы.

Пока же ситуация выглядит так, что новый, 2020-ый год, Зеленский имеет шансы встретить с уровнем поддержки уже меньше 50% - сложности со входом в отопительный сезон и платёжки с суммами за газ кривую падения поддержки зацементируют основательно.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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