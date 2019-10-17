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Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)

Он все же улетел в Стамбул.

Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Фото: Glavkom

Бывший народный депутат Игорь Кононенко вечером 17 октября прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью вылететь за пределы Украины.

По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса", - говорится в сообщении.

Обновление. Кононенко сообщил, что его задержали по запросу Национального антикоррупционного бюро, пишет УП. Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

Ранее в четверг фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщалось, в августе НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко из фракции "Блок Петра Порошенко".

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