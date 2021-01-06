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Кононенко повідомив, що не прийде на допит в НАБУ, бо знаходиться на лікуванні

Екснардепа викликали у Бюро на 11 січня.

Кононенко повідомив, що не прийде на допит в НАБУ, бо знаходиться на лікуванні
Фото: solydarnist.org

Екснардеп і колишній голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко не зможе прийти на допит в Національне антикорупційне бюро, оскільки знаходиться на лікуванні.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Кононенко заявив, що дізнався про виклик на допит із ЗМІ. Він також зазначив, що розголос у НАБУ пояснили його "попередньою неявкою без поважних причин".

"Відповідно до заданої НАБУ публічної риторики нашого спілкування, я вимушений відповідати теж публічно. По-перше. На жаль, я не отримував у жоден передбачений законом спосіб повістку про виклик мене як свідка у вказаному кримінальному провадженні. По-друге. На жаль, я не зможу прибути до НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров’я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому. По-третє. Без жодного сумніву, я би хотів повернутися якомога раніше і допомогти слідству у встановленні істини в питанні розслідування цього кримінального провадження, але через об'єктивні складнощі зробити це 11 січня я не зможу", - написав екснардеп.

Кононенко наголосив при цьому, що "поважає роботу роботу, яку виконує НАБУ, та готовий до співпраці зі слідством".

Наразі він має намір укласти договір з адвокатом договір про надання правової допомоги та передати слідству усі необхідні документи. У 2019 році НАБУ порушило проти Конененка справу за фактом декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 5 січня НАБУ викликало Кононенка на допит. У Бюро пояснили, що його викликають як свідка у справі фірми "Аркона Газ-Енергія". 31 липня минулого року детективи НАБУ

провели обшуки в центральному офісі компанії Smart Energy, що входить у "Смарт Холдинг" Вадима Новинського. Слідчі дії проводилися в рамках провадження щодо законності видачі у 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія". Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить у групу Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія та журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").

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