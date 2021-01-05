Кабмін спростив отримання компенсацій родинами померлих від COVID-19 лікарів

Кабінет Міністрів урегулював процедуру розслідування випадків смерті медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, унаслідок захворювання на неї.

Відповідну постанову ухвалено на позачерговому засіданні уряду 5 січня, інформує пресслужба Кабміну.

"Так, врегульовано процедуру розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, яка застосовується до таких випадків смертей, що виникли протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, та протягом трьох місяців з дати його завершення.Зокрема, визначено порядок створення та роботи комісії щодо розслідування таких випадків, термінів надання висновків тощо", - сказано в повідомленні.

Крім того, внесено зміни до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з захворюванням на COVID-19 та визначення їх розмірів.

Наголошується, що реалізація рішення уряду забезпечить спрощення отримання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Про складнощі отримання компенсацій за смерть медиків від коронавірусу читайте в матеріалі LB.ua "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі".