Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України.

"Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ. Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву і усіх нас", - йдеться на сайті партії.

Нагадаємо, Петро Порошенко зіграв важливу роль в об'єднанні православних церков України та створенні єдиної помісної Православної церкви України в грудні 2018 року. Він переконував вселенського патріарха Варфоломія надати Томос українській церкві і брав участь в об'єднавчому соборі.

За Томос проти Порошенка порушили кримільну справу, проте невдовзі її закрили - слідчі ДБР не виявили ознак кримінального правопорушення.