Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестування на допінг
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забито, напевно, найповільніший пенальті в історії футболу
ГоловнаПолітика

Порошенко привітав українців з другою річницею підписання Томосу

Він назвав честю участь у церемонії підписання документу.

Порошенко привітав українців з другою річницею підписання Томосу
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців з другою річницею підписання Томосу для Православної Церкви України.

"Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томосу у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ. Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву і усіх нас", - йдеться на сайті партії.

Нагадаємо, Петро Порошенко зіграв важливу роль в об'єднанні православних церков України та створенні єдиної помісної Православної церкви України в грудні 2018 року. Він переконував вселенського патріарха Варфоломія надати Томос українській церкві і брав участь в об'єднавчому соборі.

За Томос проти Порошенка порушили кримільну справу, проте невдовзі її закрили  - слідчі ДБР не виявили ознак кримінального правопорушення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також