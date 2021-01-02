Радник президента: сподіваємося на проведення саміту в нормандському форматі вже у 2021 році

Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру в Донбасі на українських умовах, заявив Ігор Жовква.

У 2021 році Україна має на меті проведення наступного саміту в нормандському форматі.

Про це йдеться у матеріалі заступника керівника Офісу Президента України, дипломатичного радника Президента Ігоря Жовкви для "Дзеркала тижня".

“Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру в Донбасі на українських умовах. Тут і надалі розраховуємо на підтримку наших партнерів по Нормандському формату – Німеччини та Франції”, – зазначив Жовква.

Серед тактичних завдань української дипломатії: збереження триваючого перемир’я, активізація роботи Тристоронньої контактної групи, подальший обмін утримуваними особами, функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових, розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках, реалізація оновленого плану розмінування, забезпечення доступу МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території.

“Працюватимемо й надалі над посиленням міжнародного тиску на РФ для виконання нею своїх зобов’язань. Санкції щодо Росії допомагають Україні у процесі мирного врегулювання, тому мають зберігатися до повного відновлення статус-кво, над чим українська дипломатія працює нон-стоп рік у рік й надалі успішно працюватиме”, – додав радник президента.

Він нагадав, що торік питання Криму було повернуте в міжнародний порядок денний. У цьому питанні важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, що запланований на літо 2021 року.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що робота в "нормандському форматі" відбувається безупинно, й зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні наступного року.

11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату.Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".

В інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що посилити переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден.