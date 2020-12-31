Керівник ОПУ повідомив, що падіння української економіки 2020 року складе близько 5%.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україні вдалося уникнути масштабної трагедії завдяки карантину, а рішення влади щодо цього були правильними.

Про це Єрмак написав у колонці для Liga.net.

"Розрахунки вчених доводять: вдалось уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла скласти 125 000-145 000. Сьогодні маємо меншу відносну смертність (від кількості заражень) у порівнянні із Великобританією, Францією чи Італією", - заявив Єрмак.

За його словами, загальні рішення щодо карантину були правильними.

"Робота влади ніколи не зупинялась і продовжується. Епідемія проявила і зворотний бік децентралізації, коли рівень політичної відповідальності та менеджменту на місцях не завжди відповідав рівню переданих повноважень та фінансів", - зазначив Єрмак.

Керівник ОПУ повідомив, що падіння української економіки 2020 року складе близько 5%.

"Незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн. Наприклад, за прогнозами Єврокомісії, 2020 року економіка єврозони скоротиться на 7,8% (попри величезні економічні стимули)", - написав Єрмак.

Він додав, що попри світову кризу Україна зберігає макроекономічну стабільність і вчасно виплачує борги.

Також керівник Офісу президента прокоментував ситуацію з Конституційним судом.

"Криза, спровокована антиконституційним рішенням Конституційного суду, незважаючи на зусилля внутрішніх та зовнішніх ворожих сил, не змогла зруйнувати нашу антикорупційну систему та посварити Україну із західними партнерами. А затримка у співпраці із міжнародними донорами не призвела до фінансової катастрофи, як пророкували любителі шукати "зраду", - зауважив він.

Нагадаємо, у вересні Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua заявив, що команда Зеленського прийшла до влади, щоб залишити свій слід. Це - єдина мотивація.