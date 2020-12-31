Порошенко закликав припинити тиск на антикорупційну інфраструктуру

Експрезидент України Петро Порошенко закликав припинити атаку, яка чиниться на НАБУ та САП, та ухвалити закон щодо принципів формування складу суддів Конституційного суду для віновлення незалежності антикорупційних органів. Про це він заявив під час інтерв’ю на «5 каналі».

«В чому цінність антикорупційної інфраструктури? Вона має бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП має бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів. І саме тому я як автор законопроекту вимагаю, щоб парламент проголосував мій закон про принципи формування складу суддів Конституційного суду. Через ту саму Раду доброчесності, Раду міжнародних експертів», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

На його думку, тиск на НАБУ та САП демонструє справа Микитася, "де проходить ціла низка високопосадовців включно із заступником голови Офісу президента Татарова".

"Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він (Офіс президента - ред.) навпаки бере його під свій захист", – говорить Порошенко.

«Коли ти демонструєш таку дивну поведінку всередині нашої держави. Коли ти ще до цього додаєш і оборудки Центренерго, і непрозорі аукціони Енергоатому, і жахливу ситуацію по залізниці, і ситуацію з будівництвом доріг в Укравтодорі. Скажіть, а де ще залишається неінфікована вірусом корупції галузь, за яку відповідає Зеленський і його Офіс?», – зазначає лідер опозиції.

На думку Порошенка, така ситуація підриває довіру до України з боку іноземних партнерів.