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Кличко привітав українців з Новим Роком та Різдвом

Мер побажав миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива.

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим. Відео привітання Кличко оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Ми пройшли цей рік. А це вже добре. Так, усім було складно. Але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного. Ми почали більше цінувати близьких. І бачити приємне навколо. Більше любити своє місто і його красу, радіти простим речам. Я вважаю, що за минулий рік ми стали сильнішими і добрішими. Тому ми все подолаємо. Разом! Я бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива! З Новим роком та Різдвом Христовим! Бережіть себе!" - сказав Віталій Кличко.

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