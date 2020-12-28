Кличко розповів про святкові заходи для київських дітей в онлайн форматі

На дітей та їхніх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч.

На час зимових канікул міська влада підготувала для столичних школярів чимало святкових заходів в онлайн форматі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

«На час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їхніх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

«Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях», – наголосив Віталій Кличко.