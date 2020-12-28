Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаПолітика

Кличко розповів про святкові заходи для київських дітей в онлайн форматі

На дітей та їхніх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч.

Кличко розповів про святкові заходи для київських дітей в онлайн форматі
Фото: facebook/Кличко - мер

На час зимових канікул міська влада підготувала для столичних школярів чимало святкових заходів в онлайн форматі. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

«На час новорічно-різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. На дітей та їхніх батьків очікують святкові конкурси, квести та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч. І багато іншого», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що з інформацією про ці заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти КМДА.

«Я бажаю всім школярам казкових і головне – безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки та пояснювати це дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в публічних місцях», – наголосив Віталій Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також