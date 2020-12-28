Іран наполягає, що передав Україні фінальний звіт щодо катастрофи літака МАУ

В українському МЗС запевняють, що не отримували документа.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.

Про це повідомляє іранське агентство IRNA.

У відповідь на заяви з боку України про те, що вона не отримувала звіту щодо авіакатастрофи, речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде спочатку висловив співчуття родинам загиблих, а потім заявив, що Організація цивільної авіації Ірану як орган, що відповідає за технічні питання, представила онлайн-звіт про катастрофу літака МАУ для України та інших сторін.

22 грудня іранське агентство Tasnim повідомило, що організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Наступного дня у МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.