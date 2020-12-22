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Іран представив остаточний звіт про катастрофу літака МАУ, - ЗМІ

Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Іран представив остаточний звіт про катастрофу літака МАУ, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіакомпанії України".

Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку, передає Tasnim News Agency.

Як зазначається, звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Учасники зустрічі також в онлайн-форматі провели низку переговорів щодо звіту.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

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