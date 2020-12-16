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США запровадили санкції щодо чотирьох компаній Китаю та ОАЕ через співпрацю з Іраном

Внесення цих компаній до санкційних списків передбачає блокування їх активів на території США. 

США запровадили санкції щодо чотирьох компаній Китаю та ОАЕ через співпрацю з Іраном
Фото: EPA/UPG

США запровадили санкції проти чотирьох компаній з Китаю та ОАЕ. Причиною стало сприяння з їх боку іранській компанії Triliance Petrochemical в експорті іранських нафтохімічних продуктів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства фінансів США.

"Сьогодні управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти чотирьох кампаній за сприяння в експорті іранських нафтохімічних продуктів Triliance Petrochemical - компанії, яка потрапила до списку санкцій Мінфіну в січні 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що китайська Donghai International Ship Management Limited обслуговувала судно, яке перевозило нафтохімічні продукти з Ірану до Китаю. Ще одна китайська компанія Petrochem South East Limited допомагала Triliance з платежами.

Разом з тим компанії Alpha Tech Trading і Petroliance Trading з ОАЕ виконували функцію підставних компаній для Triliance в посередницьких операціях з продажу нафтопродуктів.

Внесення цих компаній до санкційних списків передбачає блокування їх активів на території США. Американським громадянам заборонено співпрацю з ними.

Нагадаємо, 14 грудня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у санкційні списки ряд турецьких чиновників та один з державних органів країни через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

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