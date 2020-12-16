Парламент Угорщини унеможливив усиновлення дітей одностатевими парами

Парламент також вніс поправки до Конституції Угорщини, визначивши сім'ю як "союз батька, який є чоловіком, і матері, яка є жінкою".

Парламент Угорщини ухвалив закон, відповідно до якого фактично неможливе усиновлення дітей одностатевими парами.

Про це повідомляє Reuters.

У парламенті Угорщини більшість у дві третини має партія "Фідес" Віктора Орбана. Запропоновані партією влади поправки до законодавства дозволяють усиновлення дітей лише сімейними парами, а людям без партнерів - лише за спеціального дозволу міністра сімейних справ.

Парламент також вніс поправки до Конституції Угорщини, визначивши сім'ю як "союз батька, який є чоловіком, і матері, яка є жінкою".

"Тільки сімейні пари можуть усиновити дитину, тобто чоловік та жінка, які перебувають у шлюбі", - йдеться в законі.

Поправки до Конституції визначають стать людини незмінною від народження, обґрунтовуючи це "цінностями, заснованими на християнській культурі". Раніше всиновлення дитини одностатевою парою в Угорщині було можливо в разі подання одним із партнерів заяви як самотньої людини, оскільки Угорщина визнає цивільні союзи.

Нагадаємо, у 2019-му Угорщина відмовилася від "Євробачення" через його зв'язки з ЛГБТ. Офіційно в MTVA причини цього рішення не назвали.