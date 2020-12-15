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​Німецька поліція затримала ще одного підозрюваного у крадіжці старовинних прикрас на 1 млрд євро з музею у Дрездені

Також на міжнародному рівні розшукують його брата-близнюка.

​Німецька поліція затримала ще одного підозрюваного у крадіжці старовинних прикрас на 1 млрд євро з музею у Дрездені
Фото: twitter.com/PolizeiAalen

Поліція затримала в Берліні 21-річного підозрюваного у пограбуванні найбільшої в Європі колекції старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" у Дрездені.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що спецпідрозділ правоохоронців (SEK) затримав підозрюваного у районі Нойкельн.

За даними поліції, затриманий 21-річний чоловік належить до берлінського злочинного клану, члени якого мають арабське походження.

Правоохоронці також на міжнародному рівні розшукують його брата-близнюка.

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року зловмисники пограбували знамениту колекцію коштовностей "Зелене склепіння". Вони підпалили електричний щиток і проникли у музей. Вони викрали кілька ювелірних прикрас, дорогоцінних ґудзиків і шпагу, інкрустовану діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого у 1 мільярд євро.

17 листопада 2020 року поліція Дрездена та Берліна в результаті масштабної спецоперації заарештувала трьох підозрюваних чоловіків віком від 23 до 26 років. Вони перебувають під вартою.

Утім, ще двом підозрюваним - братам-близнюкам - тоді вдалося втекти.

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