У Франції зареєстрована рекордно низька кількість нових випадків коронавірусу

У Франції зареєстрована найнижча за попередні місяці кількість нових інфікувань коронавірусом упродовж доби, але смертність залишається високою.

Про це свідчать дані Національного агентства охорони здоров’я, передає Укрінформ.

За попередні 24 години у країні виявлено 3 063 нових інфікувань коронавірусом. Цей показник майже удвадцятеро нижчий, ніж було зафіксовано на початку листопада (близько 60 тис.), при загальній тенденції упродовж осені у 20-40 тис. нових інфікувань за добу.

Водночас за попередні 24 години від COVID-19 померли 372 людини.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 379 915 інфікувань коронавірусом; сталося 58 282 летальних випадки.

Нагадаємо, з 15 грудня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму загальнонаціонального карантину.

Деякі жорсткі обмежувальні заходи скасовані або послаблено, але вводиться комендантська година.

Громадянам дозволяється залишати місця проживання без оформлення спеціальних дозволів, включаючи подорожі поміж регіонами країни. Закритими залишатимуться громадські заклади, зокрема театри, музеї, ресторани, бари і спортивні зали.

Окрім цього, обмеження стосуються публічних зібрань.

Як повідомляли, від сьогодні Нідерланди запровадили локдаун на п’ять тижнів. Більше двох осіб заборонено збиратися навіть удома.