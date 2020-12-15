Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників
ГоловнаСвіт

У Франції зареєстрована рекордно низька кількість нових випадків коронавірусу

Смертність залишається високою.

У Франції зареєстрована рекордно низька кількість нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Франції зареєстрована найнижча за попередні місяці кількість нових інфікувань коронавірусом упродовж доби, але смертність залишається високою.

Про це свідчать дані Національного агентства охорони здоров’я, передає Укрінформ.

За попередні 24 години у країні виявлено 3 063 нових інфікувань коронавірусом. Цей показник майже удвадцятеро нижчий, ніж було зафіксовано на початку листопада (близько 60 тис.), при загальній тенденції упродовж осені у 20-40 тис. нових інфікувань за добу.

Водночас за попередні 24 години від COVID-19 померли 372 людини.

Загалом з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 2 379 915 інфікувань коронавірусом; сталося 58 282 летальних випадки.

Нагадаємо, з 15 грудня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму загальнонаціонального карантину.

Деякі жорсткі обмежувальні заходи скасовані або послаблено, але вводиться комендантська година.

Громадянам дозволяється залишати місця проживання без оформлення спеціальних дозволів, включаючи подорожі поміж регіонами країни. Закритими залишатимуться громадські заклади, зокрема театри, музеї, ресторани, бари і спортивні зали.

Окрім цього, обмеження стосуються публічних зібрань.

Як повідомляли, від сьогодні Нідерланди запровадили локдаун на п’ять тижнів. Більше двох осіб заборонено збиратися навіть удома.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також