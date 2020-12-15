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В Японії "вбивцю з Twitter" засудили до смертної кари

Вісім із дев'яти його жертв - жінки, одній з них було 15 років.

В Японії "вбивцю з Twitter" засудили до смертної кари
Фото: youtube.com

Японця Такахіро Сіраісі засудили до смертної кари за вбивство дев'яти людей. Він знаходив жертв у соцмережах - за публікаціями на суїцидальну тематику, передає ВВС.

Арештували Сіраісі ще у 2017 році - після того, як у його квартирі знайшли частини людських тіл.

Під час судового процесу чоловік визнавав свою провину, заявляючи, що звинувачення проти нього "є правильними".

Водночас адвокати чоловіка наполягали на менш суворому покаранні, оскільки жертви їхнього клієнта нібито самі давали згоду на свою смерть. Проте суд у Токіо дійшов висновку, що Сіраісі все ж варто засудити до найвищої міри покарання - смертної кари.

В Японії Сіраісі отримав прізвисько "вбивця з Twitter". За даними слідства, чоловік завів акаунт у цій соцмережі у березні 2017 року - "аби вийти на контакт з жінками, які думали про самогубство - він розглядав їх як легких жертв".

Вісім із дев'яти його жертв - жінки, одній з них було 15 років.

Самому Сіраісі 29 років. Він знайомився із жертвами онлайн, а потім виманював їх на реальну зустріч - обіцяв, що допоможе їм померти, а в деяких випадках навіть заявляв, що планує накласти руки і на себе.

Його профіль у Twitter містив слова: "Я хочу допомогти людям, які страждають. Будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення будь-коли".

Слідство з'ясувало, що своїм жертвам він нерідко підсипав снодійне. Після чого забирав у них всі гроші, ґвалтував їх, вбивав і розчленовував їхні тіла.

Після арешту Сіраісі лікарі майже пів року проводили психіатричну експертизу. Рішення - він усвідомлював свої дії, а отже, має нести за них відповідальність.

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