У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав
У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
​"Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою" (оновлено)
​"Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою" (оновлено)
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
ГоловнаСвіт

Уряд США зацікавився, як Facebook, Twitter и TikTok використовують особисті дані користувачів

Комісія також збирає інформацію про те, як практика компаній впливає на дітей і підлітків.

Уряд США зацікавився, як Facebook, Twitter и TikTok використовують особисті дані користувачів
Фото: EPA/UPG

Федеральна торгова комісія (FTC) вимагає у Facebook, Twitter та інших соціальних мереж і компаній по потоковому відео надати інформацію про те, як вони використовують особисті дані, які вони збирають про своїх користувачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства.

Крім Facebook і Twitter, запити були відправлені в дочірню компанію Facebook WhatsApp, Amazon.com, китайський підрозділ ByteDance TikTok, Discord, Reddit, Snap і дочірню компанію Google - YouTube.

Відомство, серед іншого, намагається дізнатися, як компанії збирають дані про користувачів, як вони вирішують, яку рекламу показувати і які для цього використовуються алгоритми, говориться в заяві агентства. Комісія також збирає інформацію про те, як практика компаній впливає на дітей і підлітків.

У компаній є 45 днів для формування власної позиції і надання відповіді.

Жодна з компаній оперативно не надала коментар на запит Reuters.

Нагадаємо, Увечері суботи, 5 грудня, у мережі з’явилась інформація про те, що користувачі поштових операторів отримують листи про необхідність доплатити мито, зокрема і від імені "Укрпошти". Компанія закликає не реагувати на них, адже це шахрайська розсилка, що спрямована на заволодіння даними банківських карток.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також