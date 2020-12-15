Уряд США зацікавився, як Facebook, Twitter и TikTok використовують особисті дані користувачів

Комісія також збирає інформацію про те, як практика компаній впливає на дітей і підлітків.

Федеральна торгова комісія (FTC) вимагає у Facebook, Twitter та інших соціальних мереж і компаній по потоковому відео надати інформацію про те, як вони використовують особисті дані, які вони збирають про своїх користувачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства.

Крім Facebook і Twitter, запити були відправлені в дочірню компанію Facebook WhatsApp, Amazon.com, китайський підрозділ ByteDance TikTok, Discord, Reddit, Snap і дочірню компанію Google - YouTube.

Відомство, серед іншого, намагається дізнатися, як компанії збирають дані про користувачів, як вони вирішують, яку рекламу показувати і які для цього використовуються алгоритми, говориться в заяві агентства. Комісія також збирає інформацію про те, як практика компаній впливає на дітей і підлітків.

У компаній є 45 днів для формування власної позиції і надання відповіді.

Жодна з компаній оперативно не надала коментар на запит Reuters.

Нагадаємо, Увечері суботи, 5 грудня, у мережі з’явилась інформація про те, що користувачі поштових операторів отримують листи про необхідність доплатити мито, зокрема і від імені "Укрпошти". Компанія закликає не реагувати на них, адже це шахрайська розсилка, що спрямована на заволодіння даними банківських карток.