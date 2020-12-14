Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт із зараженим COVID-19

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

Носієм інфекції виявився голова суду "Лікуду" Міхаель Кляйнер, передає Newsru.co.il.

Повідомляється, що глава уряду залишатиметься на карантині до 18 грудня. При цьому наголошується, що вчора і сьогодні Нетаньяху було зроблено аналіз на COVID-19, і обидва рази тест був негативним.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, Біньямін Нетаньяху разом з міністром охорони здоров'я Юлієм Едельштейном зроблять щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer 19 грудня, напередодні початку кампанії з вакцинації населення.

Як повідомляли, Ізраїль ще в червні підписав контракт на поставку вакцини з корпорацією Moderna. У листопаді було підписано контракт з корпорацією Pfizer.

Також повідомлялося, що Ізраїль веде переговори з Росією про закупівлю вакцини від COVID-19.