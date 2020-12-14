Іспанія готується почати вакцинацію від коронавірусу у січні

Країна націлена на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року.

Влада Іспанії сподівається почати вакцинацію населення від коронавірусу вже з 4 січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла, повідомляє El Pais.

"У нас все готово для того, щоб як тільки прибудуть перші дози, могла розпочинатися вакцинація - з усіма необхідними гарантіями", - сказав міністр.

За його словами, вакцин "вистачить для кожного", але вакцинація відбуватиметься поступово.

Відповідно до плану уряду, Іспанія націлена на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року. Спочатку вакцинуватимуть мешканців будинків для літніх людей. Саме у цій категорії було найбільше померлих під час першої хвилі епідемії.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.