Pfizer і BioNTech подали заявку на використання вакцини від COVID-19 в ЄС

Це зроблено після аналогічних кроків у США і Великій Британії.

Компанії Pfizer Inc та BioNTech звернулись у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) щодо умовної реєстрації вакцини проти COVID-19. Це зроблено після аналогічних кроків у США і Великій Британії, передає Reuters.

Зазначається, що у бажанні до запуску вакцинації в Європі ймовірно цього року компанії змагаються з американською Moderna, яка 30 листопада заявила, що попросить регулюючий орган ЄС рекомендувати умовний дозвіл.

Американський виробник ліків Pfizer та німецький BioNTech повідомили про остаточні результати випробувань 18 листопада, які показали, що кандидат на вакцину на 95% ефективно запобігає зараженню COVID-19, не викликаючи серйозних проблем із безпекою, що підвищує перспективу схвалення США та Європи вже в грудні.

Європейська заявка завершує так званий процес перевірки, який був розпочатий EMA 6 жовтня. Минулого тижня британський уряд заявив, що американсько-німецькі партнери повідомили дані своїх клінічних випробувань в Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних продуктів Великобританії (MHRA).

Напередодні Moderna заявила про 100% ефективності своєї вакцини проти важкого перебігу ковіду. Жоден із вакцинованих не мав важких станів при хворобі, при цьому після препарату занедужали 11 людей.

За словами міністра охорони здоров’я США, найближчими тижнями в США з’являться дві вакцини проти коронавірусу. Вакцини Pfizer і Moderna можуть бути доступні американцям уже до Різдва.

Раніше повідомляли, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Загалом ЄС витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро.