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Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
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Степанов: проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували"

За словами голови МОЗ, про оголошення локдауну повідомлять за 7-10 днів.

Степанов: проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували"
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я не виносить питання введення локдауну в Україні на засідання Кабінету Міністрів 2 грудня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24", передає "РБК-Україна".

Відповідно, найближчими днями офіційного рішення про посилення карантинних обмежень ще не буде.

"Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили... Що стосується завтра, то (пропозиції, - ред.) не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам", - зазначив Степанов.

Він також додав, що проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". За словами Степанова, про оголошення локдауну повідомлять за 7-10 днів.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде 100%. На сьогодні тривають обговорення, коли саме його вводити - у грудні або з 2 січня.

Також повідомлялося, що уряд не буде продовжувати карантин вихідного дня, а попередні результати цих обмежень стануть відомі вже цього тижня. Раніше голова МОЗ заявив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.

Народний депутат Давид Арахамія також говорив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

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