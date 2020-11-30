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Разумков повідомив, що буде впливати на рішення про введення локдауну

За його словами, вірогідність масштабного карантину велика. 

Разумков повідомив, що буде впливати на рішення про введення локдауну
Фото: скріншот

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що не мав змоги обговорити з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією його повідомлення про інтелектуальний локдаун.

Він вважає, що про можливість локдауну має інформувати насамперед уряд. Про це Разумков повідомив на брифінгу після засідання погоджувальної ради.

"Треба, щоб ми більш чітко інформували і не ставили суспільство в ситуацію, коли вони не розуміють, що буде завтра відбуватися", - зазначив він.

Разумков додав, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика".

"На це буде багато що впливати. Показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня. Якщо я зараз вам скажу, що ні, ми не введемо - це буде безвідповідально. Якщо скажу, що буде застосовано, ми можемо це прорахувати, але сказати, що буде саме так, заважко", - зауважив голова парламенту. 

Нагадаємо, Давид Арахамія заявив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт". 

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